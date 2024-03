Brasileirão Série C: Voltaço estreará contra o Remo em Belém–PA

Rio –

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou na quinta-feira (7), a tabela da Série C do Brasileirão. A competição terá início no dia 20 de abril e como nas edições anteriores terá a participação de 20 clubes.

O Voltaço que desde 2017, disputa a competição estreará no dia 21 contra o Remo, em Belém–PA. A primeira partida do Esquadrão de Aço em casa deverá acontecer nos dias 27, 28 ou 29 de abril, quando o time comandado pelo treinador Rogério Corrêa receberá o Floresta–CE, no Rauliino de Oliveira.

Os horários das partidas ainda serão anunciados pela CBF.

Formato de Disputa

O formato de disputa será igual ao da edição de 2023, com todos jogando contra todos a primeira fase.Os oito primeiros colocados se classificam para a segunda fase e serão divididos em dois grupos com quatro equipes em cada, jogando em turno e retorno.

As duas melhores equipes de cada grupo se classificam para a final e obterão o acesso para a disputa da Série B de 2025.