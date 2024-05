Brasileirão Série C: Voltaço terá dois jogos em quatro dias

Volta Redonda – O Voltaço terá dois confrontos na mesma semana, ou melhor, em quatro dias. As duas partidas serão fora de casa. Começando no domingo (26), o Esquadrão de Aço enfrenta o Londrina, no Paraná, às 19h, no Estádio do Café, pela 6ª rodada da Série C.

A CBF anunciou a nova data da partida entre São José x Volta Redonda, válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, que havia sido adiada por conta das enchentes no estado do Rio Grande Sul.

O confronto será no dia 29, na próxima quarta-feira, às 18h30, no Estádio Francisco Noveletto, em Porto Alegre.

O Voltaço está em 6º lugar, com 9 pontos e um jogo a menos (contra o São José). O time totaliza 3 vitórias e 1 derrota.