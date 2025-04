Brasileirão: Voltaço se prepara para dois jogos fora de casa

Volta Redonda – O elenco profissional do Volta Redonda realizou, na manhã desta terça-feira (8), no CT João Havelange, em Pinheiral, um treino com a participação de atletas da categoria Sub-20. A atividade faz parte da preparação para os próximos dois jogos fora de casa pela Série B do Campeonato Brasileiro.

No sábado (12), às 19h, o Esquadrão de Aço enfrentará o Novorizontino no Estádio Doutor Jorge Ismael Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 2ª rodada. Já no dia 17, às 20h, a equipe encara o CRB no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 3ª rodada da competição.

A diretoria do Voltaço trabalha para montar uma logística que minimize o desgaste dos atletas e da delegação durante os deslocamentos.

“Temos sempre procurado montar as melhores logísticas possíveis, visualizando como serão os jogos, buscando informações com outras equipes que já jogaram nos locais onde iremos atuar, os melhores trajetos para que tudo aconteça de forma facilitada e com menos desgaste nesses jogos fora de casa. Entendemos que uma boa logística é fundamental para que possamos fazer bons jogos”, afirmou o gerente de futebol, Leonardo Dinelli, o “Zada”.

Ele também destacou a importância do planejamento fora de campo:

“Na logística aplicada ao futebol, cuidamos de toda a parte extra-campo antes das partidas, buscando a melhor alimentação, hospedagem e deslocamentos com menor desgaste. Fazemos isso porque teremos uma temporada muito exigente e agora temos essas duas partidas fora de casa.”