Briga entre estudantes vai parar na delegacia de Valença

Matéria publicada em 30 de agosto de 2022, 09:20 horas

Valença – Um estudante, de 13 anos, que é portador do transtorno do espectro autista (TEA), sofreu escoriações na boca após entrar e luta corporal com outro aluno de 17 anos. Policiais militares foram à escola, no bairro Canteiro, em Valença, e conduziram os dois alunos, junto com seus responsáveis para a 91ª DP.

O menor ferido foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde permaneceu em observação. A mãe dele foi orientada por uma policial civil comparecer à delegacia quando filho for liberado do hospital.

O outro adolescente passou a responder por ato infracional análogo a lesão corporal.