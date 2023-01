Briga entre irmãos termina com facadas em Itatiaia - Diário do Vale

Briga entre irmãos termina com facadas em Itatiaia

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2023, 08:56 horas

Acusado é soldado da Academia Militar das Agulhas Negras

Uma briga entre dois irmãos terminou com um deles ferido a facadas, em Penedo, no município de Itatiaia, na noite desta segunda-feira (23). A vítima, de 23 anos, teve o lado direito do tórax perfurado e foi socorrida para o Hospital de Emergência, onde segue internada.

Segundo informações do 37º Batalhão de Polícia Militar, o acusado, um soldado da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), de 19 anos, foi para o mesmo hospital e alegou que teria levado diversos socos do irmão mais velho.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à 99ª DP, onde a ocorrência foi registrada, e entregue a um superior da AMAN. A faca utilizada no crime não foi encontrada.