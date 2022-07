Matéria publicada em 30 de junho de 2022, 21:13 horas

Fogo teria sido ateado em pneus por um homem. Chamas se alastram pela vegetação e foi controlada por brigadistas

Barra Mansa – Integrantes da brigada voluntária de Barra Mansa realizaram nesta quinta-feira (30), o primeiro atendimento de combate a incêndios no ano. A ação aconteceu no Boa Vista, às margens da Via Dutra. Segundo informações da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o fogo teria sido ateado em pneus que estavam depositados em um terreno por um homem, que até o fechamento desta edição não havia sido identificado.

Com os ventos, as chamas se alastraram atingindo a vegetação, numa área aproximada de 70 metros quadrados. O fogo provocou uma névoa de fumaça no céu da localidade.

Ainda de acordo com a Secretaria, o proprietário do terreno onde ocorreu o incêndio será notificado pela administração pública, já que a área não deveria ter nenhum tipo de material armazenado, como os pneus.

A brigada voluntária de Barra Mansa foi oficialmente instituída em setembro de 2021, com a finalidade de combater princípios de incêndio em vegetação e reduzir danos ao meio ambiente pela queima de florestas que trazem diversos impactos ao meio ambiente, como perda de biodiversidade, emissão de CO² para atmosfera, empobrecimento do solo, surgimento de erosões, entre outros.

As ações da brigada são coordenadas pelo Condema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente).