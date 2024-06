Brigadistas combatem chamas em condições extremas no Parque Nacional do Itatiaia

Itatiaia – O Parque Nacional do Itatiaia enfrenta um grave incêndio, com temperaturas atingindo um recorde negativo de -11,8°C. Durante a madrugada de terça (18) para quarta-feira (19), houve uma piora em alguns focos na face sul do Morro do Couto, uma área de difícil acesso.

Para combater o fogo, brigadistas do ICMBio, IBAMA e da Brigada Voluntária Esquadrão Guará se uniram em um esforço terrestre. Além disso, duas aeronaves, uma do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e outra do Exército Brasileiro, utilizaram o equipamento Bambi Bucket para lançar água sobre as chamas. Outras equipes realizaram rescaldo e monitoramento para evitar que possíveis reignições ganhassem força.

Nesta quarta-feira (19), 36 brigadistas estão ativamente combatendo o incêndio. No total, o IBAMA e o ICMBio mobilizaram um efetivo de 64 pessoas, incluindo logística e combatentes. Esse esforço conjunto visa controlar a situação e minimizar os danos causados pelo fogo.

A parte alta do Parque Nacional do Itatiaia permanecerá fechada nesta quinta-feira (20), para garantir a segurança e permitir os trabalhos de combate ao incêndio e perícia técnica. O ICMBio está realizando vistorias nas áreas afetadas para levantar as perdas materiais e determinar as causas do incêndio.