Bruno de Souza vai pagar a primeira parcela do décimo terceiro nesta sexta-feira

Matéria publicada em 16 de julho de 2020, 18:35 horas

Quatis – O prefeito Bruno de Souza (MDB) anunciou nesta quinta-feira que a primeira parcela do décimo terceiro salário de todos os servidores municipais será pago nesta sexta-feira, dia 17. Pouco mais de 1.100 servidores serão beneficiados com a medida, que resultará em um montante total de R$ 744.938,07 dos cofres do município. O prefeito anunciou ainda que o cartão-alimentação no valor de R$ 120 será pago na próxima segunda-feira, dia 20.

De acordo com o chefe do Executivo a antecipação do pagamento do décimo terceiro salário, em meio a queda da arrecadação, está sendo possível devido ao trabalho de ajustes das contas efetuada pela equipe técnica da Prefeitura. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o município vem sofrendo constantes quedas de receita.

Como exemplo, ele revela que entre os meses de março a junho, somente dos royalties do petróleo, houve uma queda de 60 por cento. Outras fontes também sofreram redução este ano como o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) que reduziu 35 por cento o ICMS (Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) que teve queda entre 20 a 30 por cento. A redução foi sentida também no repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

– Diante deste quadro, agravado pela pandemia, solicitei a equipe técnica da Prefeitura um planejamento para que pudéssemos nos adaptar a esse novo cenário de queda de arrecadação e ao mesmo tempo honrarmos com o pagamento em dia dos salários dos servidores e também os compromissos firmados com os fornecedores – explicou Bruno.

Valorização do funcionalismo

O prefeito destacou que a antecipação do décimo terceiro pelo quarto ano seguido demonstra mais uma vez que a atual administração tem na valorização do funcionalismo público uma das suas prioridades.

Segundo Bruno, “o controle rigoroso das despesas do Município, principalmente em razão da crise econômica e de saúde que afeta o país, continua proporcionando o equilíbrio das contas municipais, gerando dessa maneira recursos financeiros para manter em dia os salários do funcionalismo e a realização de novas obras”.

Bruno acredita que a antecipação da primeira parcela do décimo terceiro salário vai ser benéfico também para a economia da cidade com a circulação de mais dinheiro, principalmente, no setor de comércio que vem sendo bastante prejudicada com a pandemia do Covid-19.

– É o setor que mais vem sofrendo com a pandemia e que tem enfrentado dificuldades para se manter funcionando devido vários encargos que precisa pagar como aluguel e salário de funcionários. Como boa parte dos servidores municipais moram na cidade, essa primeira parcela do décimo terceiro salário irá circular no município e dará um fôlego ao comércio local – avaliou o prefeito.