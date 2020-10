Bruno Henrique e Hugo Souza garantem vitória do Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil

Matéria publicada em 29 de outubro de 2020, 00:01 horas

Goleiro rubro-negro evitou o gol de empate ao defender um pênalti aos 30 minutos do segundo tempo

Curitiba – O Flamengo garantiu a vitória na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, jogando fora de casa contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba. Bruno Henrique marcou um gol no primeiro tempo, mas o destaque da noite de quarta-feira (28), foi do goleiro Hugo Souza, que evitou inúmeras chances de gol do clube paranaense.

Jogo

A partida de ida das oitavas entre os clubes foi disputada de começo ao fim no Estádio Joaquim Américo Guimarães (Arena da Baixada). O Flamengo teve domínio do primeiro tempo, com 58% no posse de bola, seis finalizações com dois chutes diretos a gol, sendo um deles resultou no gol de Bruno Henrique, aos 20 minutos.

A jogada começou quando Isla cruzou na cabeça de Pedro, que finalizou dividindo com o goleiro Santos. A bola bateu na trave, sobrando para o camisa 27 marcar o único gol da partida. Bruno Henrique chegou a 50 gols pelo clube.

Já o segundo tempo foi mais disputado com o Athletico-PR pressionando e tendo mais chances de gols do que o Flamengo.

Aos 31 minutos, o VAR, árbitro de vídeo foi acionado para analisar uma jogada entre Renê e Cittadani dentro da grande área. O pênalti foi marcado e Hugo Souza defendeu a finalização do atacante Walter, além de outras chances claras de gols.

A partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil entre Flamengo e Athletico-PR será na próxima quarta-feira (04), no Maracanã.