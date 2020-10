Bruno Lazaroni não é mais técnico do Botafogo

Matéria publicada em 28 de outubro de 2020, 18:51 horas

Rio de Janeiro – Bruno Lazaroni não é mais o técnico da equipe profissional do Botafogo. A decisão foi divulgada pelo clube nesta quarta-feira (28), em seu site oficial.

Lazaroni ficou a frente como técnico do Botafogo desde o dia 1º de outubro deste ano, um dia após a derrota para o Bahia. Desde então foram seis jogos, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Ele saiu do cargo após a derrota de 1 a 0 perante o Cuiabá, no Engenhão, na noite de terça-feira (27), pela Copa do Brasil.

O Botafogo ofereceu a oportunidade ao profissional de permanecer no clube como integrante da Comissão Técnica, mas Lazaroni ainda não respondeu sobre a proposta.

Já o preparador físico, Felippe Capella, e o auxiliar-técnico, Fábio Lefundes, estão de saída do Botafogo. O preparador de goleiros Flavio Tenius irá comandar a equipe na partida contra o Ceará, neste sábado (31), em em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo vai ao mercado em busca de um novo treinador para a equipe profissional.

O alvinegro está na 16ª colocação do Brasileirão, com 19 pontos, sendo que foram três vitórias, dez empates e quatro derrotas.