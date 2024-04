Bruno Lima, baleado durante sequestro de ônibus no RJ, retorna ao CTI após derrame

Rio de Janeiro – Bruno Lima da Costa Soares, que foi baleado durante o sequestro de um ônibus na Rodoviária do Rio no dia 12 de março, teve um derrame e precisou voltar ao CTI. O boletim médico desta segunda (8) diz que o quadro de saúde é estável.

Bruno precisou passar por um procedimento de drenagem depois que apresentou acúmulo de líquidos em volta do coração e dos pulmões. Depois de voltar ao CTI, ele já iniciou o processo de saúde do respirador.

Antes do derrame, ele tinha tido uma melhora no quadro de saúde e se alimentava sentado em poltrona do hospital. Ele tinha saído do CTI no fim de março.

Ele foi baleado no tórax e no abdômen no início do sequestro do ônibus, que durou 3 horas. Os projéteis atingiram coração, pulmão e baço.

Relembre o caso:

No dia 12 de março, 16 passageiros foram feitos reféns por 3 horas em um ônibus na Rodoviária do Rio. O criminoso fez disparos, e duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave.

O Bope, a tropa de elite da Polícia Militar, foi acionado para negociar a rendição. Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, acabou se entregando e foi preso.