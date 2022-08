Bruno Marini destaca opção pelo bolsonarismo em sua campanha

Matéria publicada em 30 de agosto de 2022, 14:41 horas

Barra Mansa – O empresário Bruno Marini (28022) concorre a uma cadeira na Alerj pelo PRTB –(Partido Renovador Trabalhista Brasileiro), conhecido como o partido da família. É uma sigla considerada da direita conservadora.

Esta não é a primeira vez que Bruno concorre ao cargo de deputado estadual.

Em 2018, conquistou 11.300 votos, um número expressivo, porém, ainda insuficiente para chegar à Alerj.

Marini é um administrador de sucesso e se considera visionário. Para ele, o foco é lutar para trazer mais indústrias para o Sul Fluminense, aumentando a geração de empregos, modernizandoa região e alavancando a economia do estado do Rio de Janeiro.

– O emprego é o melhor benefício social, diz Bruno.

Entre os seus projetos, estão ainda: a criação do consórcio de desenvolvimento econômico do Sul Fluminense; a prevenção ao álcool e às drogas com ações educacionais nas escolas; políticas públicas no combate à violência doméstica resgatando a dignidade das mulheres que sofrem abuso; a fiscalização dos recursos públicos destinados à saúde através das OSS; a redução de impostos e o combate à exploração financeira das terceirizadas que detêm a concessão dos pardais de trânsito.

– Serei um deputado implacável. Eu quero trazer mais indústrias para o Sul Fluminense. O Brasil precisa disso — afirma o candidato.

Nascido em Barra Mansa, Bruno Marini tem 58 anos, é empresário, casado e pai de 3 filhos. É formado em administração de empresas com pós-graduação em gestão de pessoas. Ele se considera um apaixonado pelo trabalho e pelo Brasil.

Começou a trabalhar aos 14 anos como entregador no Mercado Municipal de Barra Mansa. Aos 16, foi efetivado pelo pai como vendedor na loja de móveis da família, passando a estudar à noite. Seu empenho foi tamanho que não demorou para chegar a gerente e um dos maiores compradores das lojas.

Graças ao seu espírito empreendedor, em 1996, abriu a sua própria rede de lojas. Em 2005, migrou para o ramo de água mineral, fundando o Grupo Attiva.