Bruno Marini diz que anunciará apoio de mais um partido no dia 24

Barra Mansa – O evento de lançamento da pré-candidatura do empresário Bruno Marini a prefeito de Barra Mansa, marcado para o dia 24 (sábado), vai ter o anúncio do apoio de mais um partido a suas pretensões. Bruno está filiado ao Novo e já contabiliza o apoio do PRTB.

— É uma surpresa — disse Bruno ao ser perguntado sobre qual seria esse partido.

O pré-candidato reafirmou que vai defender os valores da direita na campanha, lembrando que a população de Barra Mansa demonstrou sua preferência em 2022:

— Os números dizem que Bolsonaro tem hoje a preferência da maioria em Barra Mansa, como ocorreu em 2022. Eu trabalho com o para atrair o eleitorado de direita e de centro: sempre defendi os valores tradicionais, como família, liberdade e pátria — afirmou.

Marini disse ainda que não tem conhecimento sobre as articulações dos partidos de esquerda em torno de pré-candidaturas a prefeito. Ele aproveitou para criticar o atual presidente da República:

— O momento econômico não é favorável, mas o atual presidente viaja muito, fazendo turismo com sua nova companheira, apesar dos muitos problemas que o Brasil tem. O governo tem que estar aqui, e se precisar se posicionar pode fazer uma videoconferência — disse.

O pré-candidato também antecipou que pretende se apresentar ao eleitorado como opção à política tradicional:

— Sou formado em administração, com pós-graduação em Recursos Humanos. Todos os concorrentes que conheço já são estabelecidos no mundo político tradicional. O Bruno é o único nome diferente — disse.