Bruno Mars fará show beneficente para ajudar Rio Grande do Sul

São Paulo – O cantor internacional Bruno Mars fará um show exclusivo beneficente para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A apresentação será no dia 1º de outubro, em São Paulo.

Para concorrer a um par de ingressos do show, é necessário doar R$ 50 no site oficial. Cada doação garante um número e o sorteio acontece no dia 12 de julho.

Todo o montante arrecadado será doado para as vítimas do Rio Grande do Sul e revertido em cestas básicas.

O cantor fará uma série de apresentações no Brasil entre outubro e novembro de 2024. Ao todo, com o show beneficente, serão 15 datas em 5 estados.