Bucha de maconha, um celular, R$ 100 e 86 pinos de cocaína são apreendidos em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 29 de agosto de 2020, 14:47 horas

Paraíba do Sul – Agentes da Polícia Militar de Paraíba do sul apreenderam uma bucha de maconha, um smartfone, R$ 100 e 86 pinos de cocaína, na noite de sexta-feira (28). Os materiais apreendidos estavam na posse do suspeito, de 19 anos, na Volta Redonda, distrito de Wercneck.

Segundo informações, o suspeito estava com um volume na cintura e se aproximando de uma das viaturas policiais que estava próxima ao local. Após a abordagem da PM, o suspeito foi preso e levado para a 107ª DP (Paraíba do Sul), onde permanece preso.