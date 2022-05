Cabeleireiro de Volta Redonda é preso em Barra do Piraí suspeito de estelionato

Matéria publicada em 30 de maio de 2022, 10:54 horas

Barra do Piraí e Volta Redonda – Um cabeleireiro foi preso na madrugada de domingo (29), no Centro de Barra do Piraí. Contra ele foi cumprido um mando de prisão por estelionato, expedido pela Justiça de Minas Gerais.

A informação foi publicada pelo site de notícias BARRA DO PIRAÍ EM FOCO. O cabeleireiro é proprietário de salões de beleza, especializados em perucas e maga hair, em Volta Redonda e Barra Mansa, cidades onde seria muito conhecido, assim também como em Barra do Piraí.

Segundo fontes da imprensa barrense, o suspeito seria levado ainda hoje para a Cadeia Pública de Volta Redonda e transferido, em seguida, para um presídio em Juiz de Fora (MG).