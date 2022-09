Cabo-PM morre em acidente na RJ-127 em Vassouras

Matéria publicada em 29 de setembro de 2022, 08:41 horas

Vassouras – O cabo-PM Elvis Pereira de Araújo, de 43 anos, morreu na quarta-feira, dia 28, ao bater com o Kia Cerato, que ele conduzia, num caminhão. O acidente foi na RJ-127, Km 40, na localidade conhecida como Toca dos Leões, em Vassouras.

A vítima morreu no local da colisão. Os dois veículos se chocarem de frente. O policial era lotado no 10º Batalhão da PM, com sede em Barra do Piraí.

O motorista do caminhão não se feriu.