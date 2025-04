Cabra é resgatada de porta-malas após carro ser atingido por poste em Petrópolis

Petrópolis – Uma situação inusitada chamou atenção dos bombeiros neste sábado (5), no bairro Val Paraíso, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Após um carro ser atingido por um poste, equipes do Corpo de Bombeiros encontraram uma cabra presa no porta-malas do veículo. O motorista, no entanto, não estava mais no local quando os agentes chegaram.

De acordo com os bombeiros, o animal foi resgatado em segurança e devolvido ao dono. Ainda não há informações sobre o motivo de a cabra estar sendo transportada no compartimento traseiro do carro. O caso ocorreu em meio às fortes chuvas que atingiram diversas cidades do estado, inclusive a capital e a Baixada Fluminense.

Apesar do susto, a cabra não sofreu ferimentos. A ocorrência foi registrada e está sendo acompanhada pelas autoridades locais.