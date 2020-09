Cachorra que desapareceu no Padre Josimo é encontrada no bairro Voldac, em Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de setembro de 2020, 14:33 horas

Volta Redonda – A moradora de Volta Redonda, Pollyanna de Souza Silva, de 22 anos, publicou nas redes sociais que sua cadela de estimação foi encontrada nesta terça-feira (01), em Volta Redonda. Pretinha, sem raça definida, foi vista pela última vez na quarta-feira, dia 26 de agosto, na Rua 22, no bairro Padre Josimo. Segundo a moradora, a cadela foi encontrada na garagem da Viação Sul Fluminense, no bairro Voldac.

– A mocinha andou, galera. Tá doido! Estava na garagem da Sul Fluminense na Voldac. E meu agradecimento especial pra Josiane Oliveira, que a viu e me ligou, muito educada, um amor, também ao André (manobreiro) da Via Sul Fluminense que a entregou pro meu pai, muito carinhoso com ela no período que ela ficou lá. […] Quero agradecer muito, não tenho palavras na verdade, para dizer o quanto sou grata por todos vocês que compartilharam as fotos da Pretinha – declarou Pollyanna nas redes sociais.

A jovem oferecia recompensa de R$ 200,00 para quem encontrasse a cadela desaparecida na rua, mas segundo ela, as pessoas que encontraram Pretinha não aceitaram o dinheiro da recompensa.