Cachorro na pista provoca colisão entre dois veículos na Dutra em Barra Mansa

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2020, 10:58 horas

Ônix e Saveiro colidiram na manhã desta segunda-feira, 7, no km 287,7, em Floriano

Barra Mansa – Uma colisão do tipo traseira envolvendo um Ônix e uma Saveiro, foi registrada no km 287,7 da Dutra, em Floriano, em Barra Mansa, na manhã desta segunda-feira, dia 7.

De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do Ônix freou o veículo após ter visto um cachorro na pista, a fim de não atropelá-lo. O condutor da Saveiro não conseguiu desviar a tempo e acabou colidindo no veículo da frente.

A PRF informou que chovia no trecho e que ninguém se feriu. Os condutores foram orientados a preencherem a Declaração de Acidente de Trânsito (DAT ) pela internet.