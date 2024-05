Cachorro sai para passear e leva pinos de cocaína para casa, em Piraí

Piraí – A Polícia Militar atendeu, na manhã desta quinta-feira (16), a uma ocorrência inusitada: um homem, morador da Ponte das Laranjeiras, em Piraí, acionou os agentes pois havia encontrado em seu quintal uma sacola rasgada contendo 56 pinos de cocaína. De acordo com o solicitante, as drogas estavam próximas ao seu cachorro de estimação, e a suspeita é que o animal tenha encontrado a sacola na rua e levado para casa. As drogas foram apreendidas e levadas para a 94ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. O cachorro passa bem.

Abrigados no Rio Grande do Sul serão imunizados contra a gripe