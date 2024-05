Cadeirante é preso na Vila Ursulino, em BM

Com ele foram encontrados um revólver calibre .38, com numeração suprimida; seis munições .38 intactas e um carregador calibre 765. O suspeito foi conduzido à Santa Casa de Misericórdia, onde recebeu atendimento médico. O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia, onde o rapaz permaneceu preso.

Barra Mansa – Um rapaz de 23 anos foi preso na madrugada de quarta-feira (15) no bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa. A Polícia Militar o encontrou em uma ‘reunião’ com mais duas pessoas em uma área de mata local. O jovem, que é cadeirante, ocupava o cargo de gerente do tráfico de drogas na região.

