Cadela ajuda PRF a encontrar maconha dentro de mala, em Piraí

Matéria publicada em 25 de abril de 2023, 12:02 horas

Foram apreendidos 37 tabletes da droga; um homem foi preso

Piraí – A cadela farejadora da PRF, K9 Corona, ajudou policiais rodoviários federais a encontrar 37 tabletes de maconha, que estavam escondidos dentro de uma mala, no bagageiro de um ônibus. O flagrante ocorreu na noite desta segunda-feira (24), na Via Dutra, em Piraí.

Os agentes fiscalizavam a região, quando abordaram o ônibus da linha São Paulo X Rio de Janeiro. A Corona, que é especialista no faro de drogas, armas e munições, encontrou o material, e o dono da mala foi identificado. Questionado pelos policiais, ele alegou que receberia R$ 3 mil para levar as drogas a uma pessoa desconhecida, no terminal rodoviário do Rio de Janeiro.

Segundo a PRF, o homem havia colocado comprimidos de naftalina na bagagem, para disfarçar o odor e dificultar o serviço dos cães policiais.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.