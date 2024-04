Caderno Especial da Copa Diarinho cai no gosto dos leitores

No fim de semana, o público que compareceu aos ginásios foi premiado com um encarte especial da Copa Diarinho, que circulou na edição de sábado do DIÁRIO DO VALE. No caderno os leitores puderam conferir tudo o que aconteceu na cerimônia de abertura, a galeria de imagens e todas as informações da rodada.

Antes do início da rodada, Júlio César Alves, de 37 anos, aproveitou para conferir as novidades. “Muito bom, gostei muito. O jornal está de parabéns pela cobertura”, frisou ele.

Quem também gostou da novidade foi Ana Marcela, de 28 anos. “Nossa, ficou excelente. É bom porque, caso alguém não tenha condição de assistir aos jogos no dia, pode acompanhar pelo jornal tudo o que aconteceu na rodada. Muito legal”, definiu.