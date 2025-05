Cadete da AMAN morre após mal súbito

Resende – A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) confirmou neste sábado (4) a morte da cadete Yasmin Cristina Guimarães Fidélis, de 23 anos, aluna do 4º ano do curso de Intendência. Segundo a nota divulgada à imprensa, ela sofreu um mal súbito.

A cerimônia de despedida acontecerá neste domingo (5), no Cemitério Jardim da Saudade, localizado na Avenida Carlos Pontes, 500, no bairro Jardim Sulacap, no Rio de Janeiro. O velório será às 15h, e o sepultamento está marcado para as 17h30.

Por meio de nota oficial, a AMAN informou que está prestando todo o apoio necessário à família da cadete.

Yasmin era natural do Rio de Janeiro e estava prestes a concluir a formação militar, iniciada em 2021 na tradicional academia do Exército Brasileiro, sediada em Resende, no Sul Fluminense.