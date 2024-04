Cães e gatos ganham tutores por meio do espaço de adoção de Volta Redonda

Volta Redonda – Vinte e quatro animais ganharam novos lares no Espaço de Adoção “Família Animal” da Prefeitura de Volta Redonda. As adoções foram realizadas durante o fim de semana em dois locais: no Shopping Park Sul e na primeira edição de 2024 da Rua de Compras, que aconteceu na Avenida Amaral Peixoto, no Centro. Dos 24 animais, 19 foram adotados no sábado, no Park Sul, sendo 13 cães e seis gatos. Já na Rua de Compras, no domingo, dois cachorros e três gatos receberam uma nova família.

Ana Andrade, coordenadora de Proteção e Bem-Estar Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), comemorou o resultado das primeiras edições de 2024 do projeto “Família Animal”.

“Nesse fim de semana realizamos a segunda e a terceira edição da feira de adoção e tivemos um saldo muito positivo. Agradecemos a todas as famílias que adotaram, lembrando que o nosso trabalho continua com o acompanhamento dos animais com as novas famílias”, disse a coordenadora.

Os animais que participam do espaço são provenientes de acumuladores acompanhados pela SMMA, apreendidos ou vítimas de maus-tratos, e animais resgatados nas ruas, que se encontram sob a tutela de protetores independentes ou ONG de proteção animal. O calendário das próximas edições do espaço de adoção “Família Animal” será divulgado nas redes sociais da prefeitura (@prefeituravr).

Castração

Os animais adultos estão castrados, e os filhotes terão castração garantida pela prefeitura, apresentando cópias do Termo de Adoção fornecido pelo município e dos documentos pessoais, no dia e hora marcados para o procedimento cirúrgico junto ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). O agendamento deve ser feito pelo telefone (24) 3339-4555, ou pelo WhatsApp: (24) 99233-4480.

Para doar

As pessoas que desejarem doar animais devem procurar a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal na SMMA para se cadastrarem e serem orientadas sobre as exigências legais para participar dos próximos espaços de adoção. Outras informações podem ser obtidas através do telefone (24) 3350-7123, ou na sede da SMMA, na Avenida Sete de Setembro, nº 7, Condomínio A, no bairro Aterrado.