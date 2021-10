Cães e gatos são adotados na 6ª edição do Espaço de Adoção ‘Família Animal’ em VR

Matéria publicada em 18 de outubro de 2021, 13:21 horas

Evento aconteceu neste domingo (17), quando seis cães e quatro gatos foram doados

Volta Redonda – Chegou a 78 o número de cães e gatos adotados no município através do espaço de adoção “Família Animal” – projeto da prefeitura, promovido pela Secretaria de Meio Ambiente (SMMA) e Coordenadoria de Defesa e Bem-Estar Animal. A última edição do evento, sexta realizada este ano, aconteceu no domingo (17). Na ocasião, seis cães e quatro gatos ganharam novos lares. A iniciativa contou com apoio do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e da Guarda Municipal (GMVR).

Os animais do Espaço de Adoção ‘Família Animal’ são provenientes de fiscalizações de maus-tratos e de acumuladores de animais acompanhados pela SMMA e CCZ. A coordenadora de Defesa e Bem-Estar Animal da SMMA, Alexsandra Fernandes, destacou a importância do evento, tanto para os animais quanto para as pessoas que os adotam.

“Quem já adotou um animal sabe que nós mudamos a vida deles, mas eles também mudam as nossas vidas para melhor. Nestas seis edições, tivemos 78 animais doados, sendo 44 caninos e 34 felinos. Agradeço imensamente a equipe da SMMA e do CCZ pela colaboração e comprometimento com a causa animal, bem como o apoio da Guarda Municipal Ambiental, que atua fortalecendo a segurança dos eventos. Também a Quatree que está conosco ofertando amostras de rações”, comentou Alexsandra.

Para fazer a doação

Os protetores independentes que desejarem doar animais devem procurar a Coordenadoria de Defesa e Bem-Estar Animal na SMMA para se cadastrarem e serem orientados sobre as exigências legais para participar do espaço de adoção. A SMMA fica na Rua General Silvio Raulino de Oliveira, Nº 139, na Ponte Alta. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3350-7123.

Cuidados e respeito com os animais



Durante os espaços de adoção, os interessados são orientados sobre o bem-estar animal e ainda assinam um termo de adoção responsável.

Os caninos e felinos adultos levados aos eventos já são castrados, enquanto os filhotes têm os procedimentos garantidos no CCZ, mediante apresentação de cópias do termo de adoção e dos documentos pessoais. Todos os animais são vermifugados. O agendamento para castração deve ser feito pelo telefone: (24) 3339-4555.