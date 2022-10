Cães são encontrados em situação de abandono e maus tratos em Porto Real

Matéria publicada em 8 de outubro de 2022, 23:03 horas

Porto Real – Uma denúncia sobre maus tratos contra animais feita ao Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – levou policiais militares ambientais a Porto Real na sexta-feira (07).

De acordo com os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Serra da Concórdia, as informações do Linha Verde davam conta de um canil, no bairro San Felippe, onde havia quatro cachorros magros, doentes e que ficavam presos o dia todo no meio das fezes e urina, sem contarem com a alimentação diária necessária.

Chegando ao local, na Avenida Dom Pedro II, fizeram contato com a filha do proprietário e representante da empresa que, ao tomar ciência da denúncia, autorizou a entrada dos agentes da 2ª UPAm. Durante a fiscalização, foi verificada a existência de quatro cães de raça não definida, sendo que dois desses apresentavam aspectos de doentes.

Ainda de acordo com os PMs, o local estava sujo, com fezes espalhadas, mau cheiro e sem nenhuma alimentação ou água. Quando questionada acerca dos prontuários veterinários e receitas, não foi apresentada nenhuma documentação e, com base no artigo 32 da lei de crimes ambientais, foram feitos registros fotográficos e vídeos dos animais e do canil e tanto a filha do proprietário quanto um funcionário da empresa foram convidados a comparecer à 100ª DP para o registro de ocorrência, porém, o advogado da empresa os desaconselhou a irem para aquela unidade policial.

A filha do proprietário e o advogado, depois de conversarem, se dirigiram à delegacia, onde o delegado orientou que não se limpasse, mexesse no local ou nos animais até a ida da perícia. Porém, ao contrário do que havia sido decidido pelos policiais civis, quando a perícia chegou, o local já se encontrava limpo e os animais soltos e alimentados. Os mesmos foram recolhidos por uma equipe da Guarda Ambiental do município de Porto Real e encaminhados ao Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais (CIRAC), após ter sido emitido um auto de apreensão dos cães.

