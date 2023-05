Café do Trabalhador, do governo estadual, chega a Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de maio de 2023, 18:32 horas

Volta Redonda – O programa do Governo do Estado, ‘Café do Trabalhador’, chegou a Volta Redonda e começa a funcionar a partir desta segunda-feira (15), às 10h. No local serão fornecidos 500 kits, de segunda a sexta-feira, a partir das 5h30. O programa, que já está em funcionamento em 29 cidades fluminenses, faz parte da política estadual de combate à fome.

Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, o ‘Café do Trabalhador’ oferece a primeira refeição do dia por 50 centavos em locais próximos a áreas de concentração de usuários de transporte público. Com a nova unidade em Volta Redonda, o programa passa a oferecer 11.500 kits nos 32 polos existentes. A expectativa do governo estadual é de que outras 28 unidades sejam inauguradas nos próximos meses.

“Estamos entregando em pouco tempo de gestão um serviço de excelência para os nossos cidadãos. Em breve, vamos inaugurar outras unidades não apenas na região sul, mas na Baixada Fluminense e demais cidades do estado”, garantiu a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes.

Cada kit do ‘Café do Trabalhador’ é composto de café ou leite quente sem açúcar, pão com manteiga e uma fruta. Além de guardanapo, mexedor descartável, sachês de açúcar ou adoçante. Os itens são armazenados em sacola plástica para o transporte seguro.

O ‘Café’ vai funcionar na Avenida dos Trabalhadores, 13, na Vila Santa Cecília.