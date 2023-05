Café do Trabalhador é aprovado pela população em Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de maio de 2023, 12:48 horas

Dois mil e quinhentos kits foram distribuídos na primeira semana de funcionamento do quiosque, instalado na Vila Santa Cecília

Volta Redonda – A primeira semana de funcionamento da unidade do Café do Trabalhador foi um sucesso e vem recebendo a aprovação da população de Volta Redonda. Inaugurado na última segunda-feira (15), o projeto distribuiu 2.500 kits de café da manhã até esta sexta-feira (19), esgotando todos os dias os 500 kits disponíveis no quiosque que fica embaixo da passarela da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em frente à praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília.

Morador do bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda, André Santos Furtado, de 52 anos, foi um dos trabalhadores a tomar café no local e falou da importância do projeto. “Hoje a gente vê a situação que o povo está passando, mais quem é (pessoa em situação) de rua, que não tem um café para tomar, ainda mais neste tempo frio. É importante para o cara estar alimentado. Parabéns à prefeitura por este trabalho, olhando o lado do trabalhador, do cidadão”, disse.

Quem também aprovou o projeto foi o morador de Pinheiral, Erinaldo Luiz Pereira, de 36 anos. “Aprovo, com certeza. É uma forma de ajudar a população no geral, não apenas quem está trabalhando de madrugada. E também vale destacar que é barato e gostoso”, afirmou.

Morador do bairro Vila Rica, Marcio Antônio, de 55 anos, também parou para tomar um café antes de entrar no trabalho nesta sexta-feira (19). “Joia, maneiro demais o incentivo da prefeitura em trazer este cafezinho para o trabalhador. Aquece o corpo e ajuda bastante a todos os trabalhadores”, pontuou.

Café do Trabalhador

O programa é uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac).

O projeto, que chegou ao município por solicitação do prefeito Antonio Francisco Neto, do deputado estadual Munir Neto e do vereador Betinho Albertassi, visa facilitar o acesso à primeira refeição do dia e reduzir a insegurança alimentar e nutricional da população.

Ao todo, são distribuídos 500 cafés da manhã por dia, ao valor de R$ 0,50 cada. O programa funciona de segunda a sexta-feira, das 5h às 9h. Nele, o cidadão terá acesso a café (ou café com leite), pão com manteiga e fruta.

“Mais um projeto em parceria com o Governo do Estado, com uma importância social muito grande e que, mesmo com apenas uma semana, já conseguimos perceber o sucesso que vem sendo, já distribuindo 2.500 kits e garantindo aos trabalhadores da nossa cidade o acesso a um maravilhoso café da manhã”, celebrou o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto.