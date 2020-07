Caged aponta primeiro saldo positivo de empregos em Volta Redonda desde março

Matéria publicada em 28 de julho de 2020, 18:37 horas

Entre as quatro maiores da região, cidade foi a única a ter mais admissões do que demissões, mas acumulado do ano ainda é de fechamento de postos de trabalho

Sul Fluminense – Os dados divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia apontam em junho o primeiro resultado positivo para Volta Redonda desde março, quando foi decretado o fechamento do comércio na cidade. Em Angra dos Reis, Barra Mansa e Resende, que completam o quadro das maiores cidades da região, os números continuam negativos.

Embora os dados de Volta Redonda mostrem o que pode ser o início de uma reação do mercado de trabalho, os dados acumulados continuam mostrando um quadro de retração na quantidade de empregos, cenário que se repete nas outras três cidades da região com mais de 120 mil habitantes.

Volta Redonda

Com 1.405 admissões e 1.308 demissões, a cidade apresenta o primeiro saldo positivo de empregos desde março, com 97. Com isso, o número total de postos de trabalho com carteira assinada passou a ser de 62.119. No entanto, isso ainda está distante do cenário de janeiro, quando havia 65.893 trabalhadores empregados na cidade pelo regime CLT.

Em junho, a reação no mercado de trabalho de Volta Redonda foi puxada pelo setor de Serviços, com um saldo postivo de 306. O setor agropecuário, que tem participação pequena no cenário de empregos na cidade, também teve saldo positivo, de um posto de trabalho. Comércio (-44) Construção civil (-50) e Indústria (-116) reduziram a quantidade de empregos em junho.

Angra dos Reis

Com 494 admissões e 909 demissões, a cidade tem um saldo negativo de 415 empregos. Com isso, o número total de postos de trabalho com carteira assinada passou a ser de 26.164. No início do ano, a cidade tinha 27.590 trabalhadores empregados na cidade pelo regime CLT.

Em junho, nenhum setor econômico teve saldo positivo em Angra dos Reis. Comércio (-283), Serviços (-80), Indústria (-51) e Construção (-1) contribuíram para a redução da quantidade de empregos na cidade.

Barra Mansa

Com 574 admissões e 623 demissões, a cidade tem um saldo negativo de 49 empregos. Com isso, o número total de postos de trabalho com carteira assinada passou a ser de 28.537. No início do ano, a cidade tinha 29.420 trabalhadores empregados na cidade pelo regime CLT.

Em junho, a Indústria (+28) e a Construção (+6) tiveram saldos positivos em Barra Mansa. Comércio (-47), Serviços (-37) e Agropecuária (-1) contribuíram para a redução da quantidade de empregos na cidade.

Resende

Com 5387 admissões e 841 demissões, a cidade tem um saldo negativo de 454 empregos. Com isso, o número total de postos de trabalho com carteira assinada passou a ser de 29.914. No início do ano, a cidade tinha 31.831 trabalhadores empregados na cidade pelo regime CLT.

Em junho, a Agropecuária (+3) e a Construção (+8) tiveram saldos positivos em Resende. Indústria (-423), Comércio (-40) e Serviços (-2) contribuíram para a redução da quantidade de empregos na cidade.