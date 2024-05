Caged aponta saldo positivo de empregos em Resende

Resende – Segundo o balanço divulgado pelo CAGED, Resende fechou o primeiro trimestre de 2024 com um saldo positivo de 650 empregos.

De acordo com o banco de dados, o destaque deste primeiro semestre foi no segmento da construção, que apresentou um saldo positivo de 363 empregos. Em toda a região, este foi o maior saldo do segmento. Outros dois setores também apresentaram números positivos: serviços e indústria.

Ao todo, nos três primeiros meses de 2024, foram 4.433 admissões, contra 3.783 desligamentos. Só o setor de serviços admitiu 2.277 pessoas, com um crescimento de 1.75% em relação ao ano passado. Para o prefeito Diogo Balieiro Diniz, o crescimento geral é uma consequência de um município que segue crescendo e atraindo cada vez mais a atenção de investidores e empreendedores interessados em Resende.

– Através do trabalho da gestão municipal ao longo dos últimos anos foi possível construir a confiabilidade do município pelos olhos do mercado. Uma cidade que investe em políticas públicas de qualidade, com saúde e educação que são referências, também é uma cidade propensa para receber investimentos. Sem falar das obras de infraestrutura que estão se tornando realidade e melhorando ainda mais a qualidade de vida das pessoas. Com certeza, o esforço e a dedicação estão gerando frutos no mercado de trabalho e os números do Caged indicam que estamos no caminho certo. Vamos buscar seguir no caminho do crescimento – disse o prefeito.