Cai de 26 para 22 o número de paciente internados em hospitais de VR por Covid-19

Matéria publicada em 23 de abril de 2020, 20:31 horas

Volta Redonda – O número de pacientes internados em hospitais públicos e particulares de Volta Redonda caiu de 26 para 22 pacientes que testaram positivo para a Covid-19 ou estão com suspeita de terem contraído a doença.

Os dados são das últimas 24 horas e foram levantados pelo DIÁRIO DO VALE nesta quinta-feira, dia 23, e mostram que apenas cerca de 10% das vagas de UTI e menos de 5% da rede pública e privada estão ocupados com pacientes que estão com suspeita ou testaram positivo para a Covid-19.

Resumo de hoje, das últimas 24 horas :

– Hospital das Clínicas – Hoje com 06 internados, sendo 03 em UTI em VM (ventilação mecânica) e 03 em enfermaria, em ar ambiente. Sem óbitos ou transferências nas últimas 24 horas.

–

– Hospital São João Batista – Hoje tem 02 pacientes suspeitos em VM. Houve 01 óbito de paciente suspeito. Sem transferências para o Hospital Regional no período.

– Hospital da Unimed – Hoje tem 02 pacientes em enfermaria, suspeitos. Tem 08 internados em CTI, sendo 07 suspeitos e 01 confirmado, com 02 em VM.

– Hospital do Retiro – Hoje tem 03 internados suspeitos, em ar ambiente, em enfermaria.

– HINJA – Hoje tem somente 01 RN (recém-nato) suspeito. Sem óbitos.

Resumo de Pacientes Internados:

– Total de pacientes Internados confirmados positivo ou suspeitos : 22

– Total internados em CTI com VM : 07

– Total internados sem VM : 15

– Resumo de óbitos de VR – 01 suspeito nas últimas 24 horas.

– Total de 09 óbitos, sendo 08 confirmados.