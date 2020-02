Caixa aprova andamento de obras feitas pela prefeitura em Resende

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2020, 11:08 horas

Resende – Fiscais da Caixa Econômica Federal visitaram, no começo do mês, as obras no município de Resende, que são tocadas pelo governo municipal com recursos da União. A visita teve o objetivo de garantir transparência na execução dos trabalhos em andamento e reforçar o compromisso para futuros convênios.

O prefeito Diogo Balieiro Diniz, que acompanhou a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Resende na vistoria, declarou que o resultado foi positivo e que a Caixa ficou impressionada com o andamento das obras.

– Isso reforça a liberação de recursos para a conclusão destes trabalhos, bem como fortalece o nome da Prefeitura de Resende para que futuros convênios sejam fechados. Com o resultado desta visita, já estamos partindo para conseguir mais recursos e mais melhorias para a população – declarou o prefeito.

A comitiva visitou canteiro de obras já adiantadas, como as praças do Campo Belo e do Jardim do Sol, mas também pelo local onde será construída a nova ponte do município (Ponte da Barra), que ligará o polo industrial e a estrada Surubi-Bulhões.

– Nossas contas de 2017 e 2018 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, mas este tipo de fiscalização é da mesma maneira importante. Nossa cidade tem hoje uma saúde financeira melhor do que aquela que encontramos, mas sabemos que não podemos descuidar – concluiu o prefeito.

O grupo também passou pelas obras feitas na área de lazer do Parque Embaixador, onde no momento há movimentação de terra para implantação do novo pavimento.

As praças do Parque Minas Gerais, Parque Saúde, a PEC e o Horto do Paraíso também foram outras obras visitadas pelos fiscais.