CAIXA lança linha de crédito para transformação digital de estados e municípios

Para 2024, a CAIXA investirá R$ 8 bilhões no FINISA, destinando recursos à transformação digital, iniciativas sustentáveis, saneamento e infraestrutura. Essa nova linha de financiamento fortalece o papel da CAIXA como principal parceira do setor público e signatária da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

A CAIXA atua como parceira estratégica do MGI para a implementação dessa estratégia junto a estados e municípios, oferecendo linhas de financiamento e assistência técnica. O objetivo é assegurar a modernização do Estado, promover o desenvolvimento sustentável e fomentar a cooperação entre os entes federados e a sociedade.

O lançamento do FINISA Transformação Digital está em conformidade com a Estratégia Nacional de Governo Digital (ENGD), coordenada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Esta estratégia apresenta um conjunto de recomendações estratégicas para ampliar e simplificar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos.