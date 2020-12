Caixa paga auxílio emergencial para nascidos em setembro

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2020, 11:12 horas

Pagamentos são referentes ao ciclo 6 do benefício

Brasília – A Caixa Econômica Federal paga hoje (21) o auxílio emergencial para 4,2 milhões de brasileiros nascidos em setembro. Cerca de R$ 1,5 bilhão serão depositados nas contas poupança social digital dos beneficiários que integram esse grupo.

Segundo a Caixa, os pagamentos são referentes ao Ciclo 6 do benefício. Destes, 64 mil receberão R$ 96,8 milhões referentes às parcelas do Auxílio Emergencial; e 4,1 milhões, receberão as parcelas do Auxílio Emergencial Extensão, em um montante de R$ 1,4 bilhão.

O Auxílio Emergencial Extensão será pago em até quatro parcelas de R$ 300 cada e, no caso das mães chefes de família monoparental, o valor é de R$ 600. O calendário de pagamentos do auxílio emergencial é organizado em ciclos de crédito em conta poupança social digital e de saque em espécie. Os beneficiários recebem a parcela a que têm direito no período, de acordo com o mês de nascimento.

“A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais”, informou, por meio de nota, o banco.

Saques e transferências para quem recebe o crédito nesta segunda serão liberados a partir do dia 20 de janeiro de 2021.

“Cerca de 1,2 milhão de beneficiários do Auxílio Emergencial que têm direito apenas à parcela de dezembro do Auxílio Emergencial Extensão vão receber os R$ 300 ou R$ 600 a partir do dia 21 de dezembro. São pessoas que receberam a primeira remessa do Auxílio em julho”, complementa o banco.

A CAIXA fará os créditos para esse público da seguinte forma: 900 mil beneficiários nascidos de janeiro a setembro vão receber no dia 21 de dezembro; 100 mil beneficiários nascidos em outubro, no dia 23; 100 mil beneficiários nascidos em novembro, no dia 28; 100 mil beneficiários nascidos em dezembro, no dia 29.

O banco acrescenta que os nascidos em janeiro e fevereiro terão seus créditos liberados no dia 21 para movimentações de forma digital pelo aplicativo CAIXA Tem e também para transferência e saque em espécie.

Fonte: Agência Brasil *