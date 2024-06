Caixa paga nesta terça-feira (4), segunda parcela do programa Pé de Meia

As informações são do portal Brasil 61

Os estudantes podem fazer transferências, PIX e pagar contas, diretamente no aplicativo do celular. Além disto, o aluno também pode sacar o valor nos caixas eletrônicos, Lotéricas e correspondentes CAIXA Aqui.

País – A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira (4), a segunda parcela do Incentivo Frequência do Programa Pé-de-Meia, para os estudantes nascidos nos meses de novembro e dezembro.

