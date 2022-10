Caixas de leite são doadas através do Campeonato de Futebol de Porto Real

Matéria publicada em 23 de outubro de 2022, 08:51 horas

Porto Real – Além do entretenimento e lazer proporcionado pelo Campeonato Amador de Futebol de Porto Real, a Secretaria Municipal de Esporte (SMEL), que organiza o evento, desenvolveu uma forma de ajudar e promover o bem ao próximo. Isso porque os jogadores que são penalizados com cartões amarelos ou vermelhos devem doar caixas de leite como punição pelas penalidades.

Segundo a SMEL, a coleta e distribuição das caixas acontecem a cada 2 rodadas, e como resultado da 3° e 4°, foram arrecadas 76 caixas de leites. “A primeira doação foi para a Secretaria de Assistência Social, e a segunda doação, ocorreu para os moradores do Parque Mariana e foi distribuída através de uma comemoração do Dia das Crianças”, explicou o secretário de Esporte e Lazer, Valter Antônio de Oliveira.

A SMEL ainda explica que as doações da 5ª, 6ª e 7ª rodada ainda serão definidas. “Para essa última doação, nós contamos com a participação de uma instituição não governamental, que auxiliou na distribuição. Estamos empenhados em mostrar o poder de transformação do esporte, e através dessa iniciativa, mostramos aos esportistas que eles podem auxiliar aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social”, disse o prefeito Serfiotis.