Calendário de eventos de Angra está com inscrições abertas

Angra dos Reis – O chamamento público para compor o Calendário Oficial de Eventos de Angra dos Reis 2025 está com inscrições abertas a partir desta quarta-feira (17). O edital completo pode ser acessado no site www.angra.rj.gov.br, na aba “A Prefeitura” > “Licitações e Procedimentos” > “Modalidade Chamamento Público”.

Podem ser inscritos eventos públicos ou privados com foco turístico, cultural, esportivo, religioso ou comunitário. As propostas devem ser enviadas até as 16h do dia 5 de maio para o e-mail [email protected].

O objetivo é fomentar o turismo e o desenvolvimento local, oferecendo programação diversificada para moradores e visitantes. A seleção será feita por representantes da TurisAngra, da Secretaria de Cultura e Patrimônio e da Secretaria de Esporte e Lazer. Serão aprovadas as propostas que atingirem a pontuação mínima prevista no edital.

O processo garante critérios objetivos e transparência na definição dos eventos, sem obrigatoriedade de aporte financeiro por parte da Prefeitura. O resultado final será divulgado no Boletim Oficial do município no dia 16 de maio.