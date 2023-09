‘Calorão’ exige cuidado redobrado com alimentos

Volta Redonda – Com a onda de calor anunciada para as próximas duas semanas no país, o cuidado com os alimentos deve ser redobrado, alertam especialistas. É que apesar de o Brasil ainda estar no inverno – pelo menos no calendário –, atitudes geralmente adotadas no verão devem ser antecipadas para evitar que os alimentos se deteriorem, causando problemas de saúde como intoxicações, por exemplo. As altas temperaturas aumentam o risco de contaminação dos alimentos que, se consumidos, podem causar diarreia e vômitos.

Os termômetros acima da média aceleram a deterioração dos alimentos, o que favorece o crescimento de micro-organismos. Em condições propícias, eles se multiplicam, crescem e podem, em casos mais graves, colocar em risco a vida dos consumidores. Principalmente em grupos de risco como idosos, crianças pequenas e pessoas com deficiências imunológicas. Um alerta que vale para as cinco regiões do Brasil já que, de acordo com meteorologistas, todas serão atingidas pelo fenômeno que pode vir a quebrar recordes e ter como período de pico do calor, o final desta semana e o começo da próxima.

Abaixo, algumas dicas e recomendações:

– Não deixe os alimentos fora da refrigeração, principalmente após o preparo;

– Os locais onde os alimentos são armazenados (em casa ou nos mercados) têm que estar em boas condições de refrigeração e limpeza. Geladeiras e freezers devem estar com as temperaturas reguladas e adequadas a cada tipo de produto;

– Na hora da compra, é importante saber identificar sinais de que determinado produto refrigerado ou congelado não foi bem armazenado como embalagens amolecidas ou cristais de gelo sob o plástico;

– Não compre alimentos prontos para consumo que foram deixados sem nenhuma cobertura ou embalagem em cima de balcões;

– Deixe para pegar os alimentos congelados ou refrigerados quando estiver terminado as compras no mercado, assim eles ficarão menos tempo em temperatura ambiente dentro do seu carrinho;

– Caso seja possível, leve uma bolsa térmica para armazenar os alimentos perecíveis durante o transporte até a residência;

– Descongele os produtos na geladeira e não em temperatura ambiente, para evitar que estraguem por exposição a temperatura inadequada. O uso de água quente ou da exposição ao sol para acelerar o descongelamento propicia o surgimento e proliferação de bactérias e não é nada recomendável;

– É muito importante manter sempre os utensílios de cozinha limpos e não usar a mesma faca, por exemplo, utilizada para cortar alimentos crus com outros que já estejam prontos;

– Em casa, não encha demais a geladeira para que a temperatura se mantenha e o frio possa circular de maneira adequada por todas as prateleiras;

– Aos órgãos públicos, cabe intensificar a fiscalização sobre os pontos de venda, conferindo se a temperatura e a umidade

dos refrigeradores e dos congeladores se mantêm adequadas e regulares.