Câmara aprova CPI para apurar caso envolvendo vereador

Matéria publicada em 9 de março de 2020, 19:43 horas

Volta Redonda – A Câmara Municipal aprovou na noite desta segunda-feira, dia 09, a criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar o caso envolvendo o vereador Paulinho do Raio X, suspeito de tentar extorquir o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, para barrar novos processos de impeachment. O vereador foi preso no sábado, dia 07, e levado para o Rio. Nesta segunda-feira, dia 09, ele foi solto após conseguir um habeas-corpus.

A proposta para a CPI , aprovada por unanimidade (só teve a ausência de Paulinho do Raio X) foi feita pelo vereador Rodrigo Furtado, que vai presidir a comissão. Um dos objetivos da comissão é apurar quais são os outros dois vereadores que também teriam envolvimento no caso e não tiveram os nomes divulgados pelo Ministério Público do Estado do Rio e pela Polícia Civil.

O vereador pastor Washington Uchôa afirmou que a Câmara precisa saber quem são os parlamentares suspeitos de também tentarem extorquir o prefeito.

Já o vereador Dinho propõe que quem votou contra o prefeito no processo de impeachment, votado no dia 03 de março, fique fora da CPI, que está sendo votada nesta segunda-feira.

Durante sua fala, Washington Granato afirmou que o “flagrante foi armado e que o prefeito quer colocar o povo contra a Câmara”. Ele falou ainda que Samuca Silva precisa ser investigado.

O presidente da Câmara Municipal, Milton Alves de Faria, o Neném, disse não acreditar que nenhum vereador tenha feito esse tipo de negociação. Disse ainda que não soube de nada relacionado ao fato e “que as pessoas agiram com ódio”.