Câmara aprova orçamento de R$ 1,59 bi para Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de novembro de 2022, 07:00 horas

Valor é acompanhado de expectativas positivas por parte do prefeito para 2023

Volta Redonda

A Câmara Municipal de Volta Redonda aprovou a Lei Orçamentária Anual para 2023, com previsão de receita e despesa de R$ 1,593 bilhão. O número vem cercado de expectativas positivas por parte do prefeito Antônio Francisco Neto. Depois de, em 2021 e boa parte de 2022, enfrentar as consequências do desaquecimento da economia, em função da pandemia de Covid-19, e de ter passado por sérias dificuldades financeiras no início do governo, por causa de dificuldades de caixa transmitidas pelo governo anterior, Neto se mostra confiante nas expectativas para 2023:

— Vamos investir muito na reconstrução de nossa cidade, em todas as áreas. Volta Redonda está avançando muito nestes dois anos e tenho certeza que 2023 será um grande ano para nosso povo — declarou Neto.

No prazo

A proposta orçamentária de mais de R$ 1,6 bilhão para 2023, apresentada pelo prefeito aos vereadores, foi aprovada em segunda votação e estará em vigor a partir de 1 de janeiro do ano que vem. A votação da Lei Orçamentária Anual (LOA) antes do fim do ano é uma obrigação da Câmara Municipal, e muitas vezes foi motivo de convocação de sessões extraordinárias, após a instalação do recesso de fim de ano dos parlamentares, em dezembro.

Este ano, com a votação ainda em novembro, os vereadores afastam essa necessidade e o risco de a prefeitura ter que recorrer ao uso de parcelas correspondentes ao orçamento do ano anterior para o pagamento de despesas inadiáveis, como folha de pagamento, o que ocorre enquanto a lei orçamentária não é aprovada e entra em vigor.

Neto pode remanejar até R$ 637 milhões

A principal discussão entre os vereadores durante a discussão da Lei Orçamentária Anual para 2023 ficou em torno do percentual das receitas estimadas que o prefeito estará autorizado a remanejar (trocar de um órgão para outro) sem precisar de autorização dos parlamentares. O prefeito havia proposto 40% na mensagem que encaminhou o projeto da Lei Orçamentária Anual, mas o plenário aprovou uma emenda do vereador Nilton Alves de Faria, o Neném (União Brasil), reduzindo esse percentual para 38%.

Como a estimativa de receita e previsão de despesa para o orçamento municipal de Volta Redonda é de R$ 1.593.000.000, Neto poderá remanejar até R$ 637,2 milhões sem consultar os vereadores.

Houve uma emenda do vereador Raone (PSB) propondo a redução do percentual para 20%. Ele argumentou que, mesmo com essa diminuição, o prefeito ainda teria liberdade para movimentar R$ 318,6 milhões, mas sua sugestão só teve apoio do vereador Rodrigo Furtado (PSC).