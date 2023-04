Assista agora: Câmara de Angra promove audiência pública sobre vazamento na usina nucelar

Matéria publicada em 12 de abril de 2023, 12:26 horas

Evento acontece hoje, quarta-feira (12); vereadores vão cobrar posicionamento sobre TAC assinado em 2010 e até hoje não cumprido

Angra – A Câmara de Vereadores de Angra dos Reis realiza nesta terça-feira (12), uma audiência pública para cobrar esclarecimentos da Eletronuclear por causa do vazamento de cerca de 90 litros de água contaminada para o mar, em setembro de 2022. Para acompanhar basta acessar a live pelo link.

Além disso, vão aproveitar para cobrar a estatal sobre um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pela empresa em 2010 e até hoje não cumprido.

Sobre o vazamento, tanto a população quanto a própria prefeitura só tomaram conhecimento do incidente em março deste ano, através de uma reportagem do jornal ‘O Globo’. Na audiência desta quarta, no plenário da Câmara Municipal, moradores e representantes da sociedade civil organizada, além de convidados, poderão fazer seus questionamentos.