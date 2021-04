Câmara de Barra Mansa aprova educação como atividade essencial

Matéria publicada em 15 de abril de 2021, 17:17 horas

Barra Mansa – A Câmara Municipal aprovou, na sessão desta quarta-feira (14), o projeto que passa a considerar essenciais as atividades educacionais e também o que prioriza profissionais de atividades essenciais nos planos municipais de imunização. Ambos aguardam a sanção do Executivo. Os dois projetos são do vereador Jefferson Mamede e têm como coautores os vereadores Luiz Antônio Furlani Filho, Eduardo Pimentel, Paulo Sandro, Demérson Sérgio Prado Novais, o Deco, Daniel Volpe Maciel e as vereadoras Rayane Braga e Luciana de Oliveira Alves. Já o vereador Paulo César Ferreira, o Paulo da Gráfica, possui coautoria apenas no projeto que prioriza os profissionais nos planos de imunização.

– Hoje foi um dia importante e eu quero parabenizar a todos os vereadores que têm se desprovido de suas ideologias pessoais, tendo capacidade para avaliarem os projetos que estão sendo submetidos a essa casa, considerando a sua relevância e o que cada um apresenta de interesse à população – disse Mamede.

De acordo com ele, é importante ressaltar que o projeto de lei que torna as atividades educacionais como atividade essencial protege um direito constitucional e fundamental da sociedade e que ele possibilita aos responsáveis a opção de aula presencial ou remota. Além disso, o vereador ressalta que o mesmo impede o fechamento das escolas, valoriza a educação, bem como profissionais, alunos e pais e que não invade direitos, assegurados por lei, da categoria de profissionais da educação.

– Já o projeto que prioriza os profissionais de atividades essenciais nos planos municipais de imunização assegura medidas preventivas de todos os profissionais que não interrompem suas atividades para ofertar serviços essenciais à população; ele não interfere na Plano Nacional de Imunização e ainda assegura a distribuição de EPIs aos profissionais, diminuindo sua vulnerabilidade – explicou Mamede.

Nas próximas sessões entrarão na pauta para votação outros dois projetos de autoria do vereador. Um deles dispõe sobre a implantação de medidas de controle e prevenção à Covid-19 em agências bancárias e instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Já o outro reconhece as atividades eclesiásticas das Igrejas, dos templos religiosos de qualquer culto, bem como as comunidades missionárias como atividade essencial no município.

No projeto voltado para as agências ou instituições financeiras, Mamede esclarece que a medida faz com que elas se tornem responsáveis por implementar medidas de prevenção e controle em sua área interna e externa. Na entrada das agências e nos caixas eletrônicos deverá haver medição de temperatura e álcool em gel disponível para os clientes.

– Esse projeto prevê ainda que a organização das filas será de responsabilidade das agências e não poderá permitir obstrução de entradas de outros estabelecimentos e, além disso, os bancos poderão oferecer serviços por agendamento telefônico com prazo de, no máximo, 72 horas.

Sobre o projeto que reconhece as atividades eclesiásticas das igrejas como atividade essencial, o vereador explica que os templos poderão funcionar, durante a pandemia, obedecendo aos protocolos de prevenção e segurança.

– É uma forma de se garantir, aos que desejam, a manutenção do exercício da fé. É importante esclarecer que igrejas, templos, salões, entre outras nomenclaturas, aplicam-se aos “locais de cultos”, ou ainda missas, sessões ou outras formas de reuniões para adoração coletiva ou individual – concluiu o vereador.