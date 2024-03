Câmara de Barra Mansa aprova plano de cargos da guarda municipal

Barra Mansa – A Câmara Municipal de Barra Mansa aprovou na sessão desta quarta-feira (13), a mensagem do executivo que institui o plano de cargos e carreira dos guaras municipais do município. De acordo com a mensagem, a carreira de guarda municipal vai ser composta por seis cargos organizados hierarquicamente, com competência específica para cada. Os nomes dos cargos são: guarda municipal, guarda municipal 1ª, 2ª e 3ª classe, subinspetor e inspetor, que é a classe mais elevada na carreira.

Além do tempo de exercício na guarda, para acontecer a promoção dos servidores é preciso atender a requisitos como não ter falta nem atraso injustificado, não ter sido penalizado em processo disciplinar, nem ter cometido mais de cinco faltas disciplinares. De acordo com a mensagem, os guardas passam a ter direito aos adicionais de classe, de risco de vida, de desempenho, de motorista e vale-refeição, conforme as normas estabelecidas. Do adicional de desempenho podem ser descontadas possíveis transgressões disciplinares como não cumprimento de ordens, ingestão de bebida alcoólica em serviço, falta de comunicação de ocorrência que tiver conhecimento durante o exercício da profissão, entre outras.

O ingresso na Guarda Municipal de Barra Mansa continua sendo por meio de aprovação em concurso público. Novos guardas que ingressarem a partir de agora já tem direito ao plano de carreira. Os guardas que já atuam no município passarão por um processo de enquadramento do plano, que, de acordo com o texto da lei, poderá ser completo em até sessenta dias.

O vereador Jefferson Mamede, que também é guarda municipal, destacou a necessidade de valorizar e reconhecer o trabalho da corporação.

“A Guarda Municipal de Barra Mansa completa em novembro 77 anos de existência e figura como uma das mais antigas do país. Há muito tempo, a gente vem buscando um reconhecimento da sociedade e dos gestores do município à atividade da guarda municipal. Por muito tempo acreditou-se que a guarda era responsável somente pela proteção do patrimônio público, mas tem guarda aqui que já salvou taxista sequestrado, que já tomou tiro de bandido em assalto a banco, muitos já agiram de diversas formas como heróis.” – afirmou Jefferson Mamede

O vereador Waltinho da Ambulância parabenizou os guardas municipais pela conquista.

“Parabenizo os guardas, que há muitos anos vem lutando por esse plano de cargos e salário, por essa vitória que merecem, assim como todos os servidores públicos pelo trabalho realizado junto à população.” – declarou Waltinho

Antes da votação, o vereador Eduardo Pimentel entregou a dois guardas municipais que atuam na Patrulha da Mulher, a Inspetora Alcilene Novais e o Inspetor Melgaço.