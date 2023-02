Câmara de Barra Mansa inicia ano legislativo nesta quarta-feira - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2023, 08:15 horas

Barra Mansa – A Câmara Municipal de Barra Mansa realiza nesta quarta-feira, 01 de fevereiro, a sessão de instalação deste ano legislativo. A sessão acontece às 10h, na sede da câmara. Logo em seguida, às 11h30, os vereadores se reúnem novamente para realizar a votação das comissões da câmara.

Essas comissões são responsáveis por apreciar os projetos de lei e divididas por matéria discutida. Atualmente, a Câmara de Barra Mansa possui doze comissões permanentes.

Além da sessão de instalação e de eleição de comissão, nesta semana ainda ocorre uma sessão na sexta-feira, às 10h. Foi divulgado também o calendário de todas as sessões deste mês, que, em razão do feriado do Carnaval, vão ocorrer com intervalos menores entre elas.

As sessões podem ser assistidas presencialmente no plenário da câmara ou pelo TV Câmara, no Youtube.

Sessões de fevereiro de 2023:

01 de fevereiro: 10h e 11h30

03 de fevereiro: 10h

06 de fevereiro: 10h

08 de fevereiro: 10h

10 de fevereiro: 10h e 11h30

13 de fevereiro: 10h

15 de fevereiro: 10h