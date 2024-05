Câmara de BM aprova proposta que homenageia Roosevelt Brasil

Barra Mansa – Nesta quinta-feira (9), foi aprovado pela Câmara Municipal de Barra Mansa o Projeto de Lei (PL 25/2024) que nomeia a nova avenida construída no Pátio de Manobras, no Centro, como ‘Avenida Prefeito Roosevelt Brasil’. A proposta seguirá agora para aprovação do prefeito Rodrigo Drable.

A iniciativa visa a homenagear e reconhecer a memória do ex-prefeito Roosevelt Brasil, que faleceu em junho de 2021, aos 62 anos, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

O vereador Furlani, autor da proposta, afirmou que a nomenclatura da avenida é uma maneira de reconhecer o trabalho realizado por Roosevelt enquanto gestor público. “Essa lei, que foi apreciada e aprovada pela Câmara Municipal, é uma homenagem justa a uma figura pública tão importante para a nossa cidade. Roosevelt Brasil, quando foi prefeito, trouxe transformações, avanço, esperança e alegria para o nosso povo”, concluiu.

Dia das Mães

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SMOP) informou que neste sábado (11), véspera do Dia das Mães, a nova avenida em construção no Pátio de Manobras – no trecho sinalizado atrás da antiga estação, no Centro – vai funcionar como estacionamento.

Quem foi o prefeito Roosevelt Brasil?

Roosevelt foi prefeito de Barra Mansa por dois mandatos consecutivos, de 2001 a 2008. Em 2011, foi indicado para conselheiro da Agenersa (Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro).

Natural de São José do Calçado (ES), o ex-prefeito Roosevelt era engenheiro civil e possuía pós-graduação em Administração Financeira e Administração Pública. Trabalhou nas obras do Plano de Expansão da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e também foi diretor e presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM).