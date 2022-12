Câmara de Resende devolve R$7 milhões à prefeitura - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2022, 08:35 horas

Valor é referente aos recursos obrigatórios repassados pelo Executivo ao Legislativo, que não foram utilizados em 2022

Resende – A Câmara de Vereadores de Resende devolveu cerca de R$7 milhões à Prefeitura nesta terça-feira (27). O valor é referente aos recursos obrigatórios repassados pelo Executivo ao Legislativo, que não foram utilizados em 2022. O prefeito Diogo Balieiro Diniz e o secretário de Fazenda, Ricardo Ferreira, receberam o cheque das mãos do presidente da Câmara, vereador Reginaldo Engenheiro Passos, e do parlamentar Professor Wilson.

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, o valor será convertido pela gestão municipal em mais obras e serviços públicos à população em 2023.

– O valor vai ser muito útil para nossa cidade. Temos muita coisa a fazer e essa verba será utilizada para dar sequência à tendência da atual gestão, de sempre querer melhorar de alguma forma os serviços públicos. Também acho importante ressaltar o trabalho em conjunto com a Câmara Municipal, visto que são frentes que têm o mesmo objetivo: garantir o melhor para a população de Resende – comentou o prefeito.

Contas aprovadas

Recentemente, a gestão municipal de Resende obteve a aprovação das contas por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) pelo quinto ano consecutivo.

Dentre os destaques mencionados no relatório do parecer prévio favorável está o superávit nas contas públicas. Além disso, o documento completo também ressalta positivamente o percentual investido na saúde e educação, o controle do gasto com pessoal, o alcance das metas fiscais, o controle da dívida pública, o investimento por aluno acima da média per capita estadual e o cumprimento do piso do Fundeb.