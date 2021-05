Câmara de Volta Redonda aprova aumento na contribuição do Faps

Matéria publicada em 4 de maio de 2021, 20:26 horas

Volta Redonda – A Câmara Municipal aprovou, por 15 votos a 5, na noite desta terça-feira, dia 04, o aumento da taxa da alíquota de desconto nos salários dos servidores municipais para a Previdência Social. O percentual passa de 11% para 14%, conforme mensagem do prefeito Antônio Francisco Neto (DEM). O vereador Dinho foi o único ausente.

A votação do aumento da taxa de iluminação pública nem chegou a entrar em votação por falta de assinatura no requerimento de urgência e preferência da mensagem.

Encontro

Na segunda-feira, dia 03, o presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de Volta Redonda, Ataíde de Oliveira, o advogado da entidade, Victor Jacomo e o servidor Moises Antunes, se reuniu com o prefeito Antônio Francisco Neto e uma comissão da Câmara Municipal, em apoio ao sindicato, formada pelos vereadores Edson Quinto, Cacau da Padaria, Hálison Vitorino, Paulino AP e Temponi, no gabinete do prefeito.

O objetivo foi esclarecer sobre a mensagem reajustando a contribuição da previdência social do servidor público. Segundo Ataíde, o prefeito explicou que não tem a intenção de prejudicar o servidor público, a mensagem obedece à lei federal da reforma da previdência e que obriga os municípios a se adequarem a ela.

– O sindicato não concorda com aumento de nenhum tipo de alíquota. Inclusive, foi enviada à Câmara ofício atentando os vereadores sobre essa mensagem que seria prejudicial ao servidor. Porém mesmo com a tentativa de não oneração do funcionário público, que já vem sendo massacrado com corte de direitos e perdas salariais ao longo dos anos, entende que a aprovação da mensagem será inevitável visto que poderá acarretar sérios prejuízos ao município – disse Ataíde.