Câmara de Volta Redonda debate projetos para crianças com diabetes tipo 1

Volta Redonda – O presidente da Câmara de Vereadores de Volta Redonda, Edson Quinto (PL), recebeu um grupo de pais e responsáveis de crianças com diabetes tipo 1 que estudam na rede municipal de ensino. A reunião ocorreu na tarde desta quinta-feira (27), e contou com a presença do secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.

O encontro visou debater necessidades de crianças com diabetes dentro das escolas, como a capacitação de profissionais para monitoramento glicêmico e administração de insulina em caso de necessidade.

Paola de Souza, mãe de gêmeos com diabetes tipo 1 e que estudam na Escola Municipal Wladir Telles, explicou a necessidade de políticas públicas para atender essas crianças.

“Hoje, como não há profissionais habilitados e capacitados para fazer esse monitoramento e aplicação de insulina, há o risco da criança ter uma crise. Eu passo a tarde toda na porta da escola dos meus filhos. Isso porque pode ocorrer alguma emergência com eles e não tem ninguém na escola capacitado para socorrê-los”, disse a mãe.

A solicitação dos pais é que ao menos um funcionário de cada escola pudesse ser capacitado para esse tipo de atendimento. Eles citaram legislações vigentes em São Paulo e em Vitória, no Espírito Santo, que trata sobre esse assunto.

Presente ao encontro junto da assessoria técnica da secretaria de Educação, o secretário Osvaldir Denadai disse que o tema já estava sendo debatido pela pasta.

“Deixo meu compromisso de que a SME irá avançar nessa demanda. A gente já estava realizando um estudo para saber como elaborar essa questão. Vamos buscar a integração com a secretaria de Saúde, levantar medidas adotadas em outras cidades, mas vocês têm meu compromisso”, destacou o secretário.

De acordo com o vereador Edson Quinto, que organizou o encontro, uma nova reunião já foi agendada para meados de julho, onde os participantes deverão apresentar de forma oficial propostas para solucionar a demanda, como a criação de um projeto de lei.

“É uma questão séria e requer toda nossa atenção. Vamos realizar mais um encontro para debater juntos um projeto de lei que possa atender as necessidades das crianças com diabetes tipo 1 e seus responsáveis. Precisamos criar uma normativa que seja executável e vamos fazer isso em parceria com todos os envolvidos no tema”, destacou o presidente da Câmara de Volta Redonda.